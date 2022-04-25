人民幣兌美元今（25日）開盤後迅速走低。截至上午11時，在岸人民幣兌美元跌幅近500點至6.5489；離岸人民幣兌美元跌幅逾600點至6.5785；人民幣兌美元中間價較上日調降313點至6.4909，中間價貶值至2021年8月23日以來最低。4月以來，在岸人民幣從6.34重挫到一度逼近6.55，最大累計貶幅超過3.3％。

美元指數持續上漲，在101上方進一步走強。亞洲地區貨幣跌幅較大，美元兌泰銖一度漲至34.011，為2017年7月以來最高水準。

近期，人民幣匯率連續大幅貶值，重新回到6.5引發市場投資者廣泛關注。上周，在岸人民幣兌美元快速下跌，短短4個交易日跌幅就達到1400點。在岸人民幣兌美元本輪貶值始於3月初，至今貶值逾3.8％達到2400點，而主要跌幅來近5個交易日。

近期，美國聯準會釋放鷹派升息信號，美元指數持續走強並突破100關口，而主要非美貨幣均出現了不同的跌幅。其中，日元跌幅巨大。日元兌美元匯率創下了20年來的最低值，並在上周一度逼近130關口；從3月初至今，日元兌美元貶值幅度已經達到10％。相對來看，人民幣匯率走勢較為堅挺。