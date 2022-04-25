4月23日上午，2022年兩岸媽祖緣·弘揚媽祖文化座談會暨中新天津生態城媽祖文化園啟動十周年慶祝活動，以線上方式成功舉辦，標誌著2022年“兩岸媽祖緣”文化交流系列活動正式啟幕。市台辦，濱海新區、南開區等相關人士出席會議，市臺灣同胞聯誼會、市海峽兩岸民間交流促進會、市媽祖文化促進會相關人士出席。

兩岸相關單位人員共同出席本次媽祖文化座談會（圖：常亮攝）

全國臺聯黨組成員、副會長鄭平和湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金贊發來祝賀視頻。

全國臺聯黨組成員、副會長鄭平

湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金贊

臺灣媽祖聯誼會、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、南方澳南天宮等臺灣媽祖文化社團和宮廟，和天津天後宮、中新天津生態城媽祖文化園、江蘇昆山慧聚天後宮等大陸宮廟參與了活動。臺北松山慈佑宮、上海天妃宮等宮廟發來賀詞。

臺灣媽祖聯誼會會長,大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤

臺灣媽祖聯誼會副會長、新港奉天宮董事長何達煌

全國臺企聯常務副會長、昆山台商協會會長、昆山慧聚天後宮負責人孫德聰

臺灣媽祖聯誼會副會長、南方澳南天宮主任委員陳正信

天津是中國北方媽祖文化中心，具有豐厚的媽祖歷史文化底蘊。天津與臺灣以媽祖文化為緣，交流合作密切，成果成效斐然。近年來，中新天津生態城媽祖文化園承辦多場津臺媽祖文化交流活動，為促進津臺融合發展，實現兩岸同胞心靈契合，發揮了積極作用。

活動開始前，播放濱城宣介片和中新天津生態城媽祖文化園建設歷程片。座談會上，兩岸宮廟對中新天津生態城媽祖文化園啟動十周年表示祝賀，倡議兩岸媽祖宮廟精誠團結，攜手同心，秉承“兩岸一家親”理念，秉持媽祖“立德、行善、大愛”精神，共同弘揚媽祖文化、共同推動人員往來、共同促進融合發展，使兩岸同胞不斷加深相互理解，增進互信認同，促進心靈契合，為同胞謀福祉、為兩岸謀和平、為民族創未來！

根據今年“兩岸媽祖緣”文化交流系列活動安排，將於4月至9月，舉辦“媽祖賜福、佑護兩岸”在津臺胞祈福活動、“同話媽祖、共憶情緣”津臺媽祖文化交流成就展等活動，不斷推動兩岸媽祖宮廟和信眾交流，以兩岸同胞福祉為依歸，凝聚和平力量，祈願人民平安健康，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

活動由天津市海峽兩岸民間交流促進會、天津市媽祖文化促進會、天津市臺灣同胞聯誼會、臺灣媽祖聯誼會、天津市臺灣同胞投資企業協會主辦，中新天津生態城媽祖文化園民主管理委員會、天津市古文化街管理委員會、天津天后宮、臺灣媽祖聯誼會北京聯絡處承辦。