已流標4次的捷運樹林線，其中890標樹林段再提高預算到180億0035萬8242元，已重新公告上網，新北市捷運局長李政安表示，樹林段經廠商報價，評估後符合市場，重新上網公告招標；至於土城段因報價與預算差太多，目前仍在討論評估中，至少先把樹林段順利標出。

全台缺工、缺料嚴重，捷運樹林線多次提高預算，仍是不斷流標，今年1月土城段、樹林段預算分別提高至163億6000餘萬元、155億47萬元，總計共增加65億元後最後仍流標收場。

案件經過檢討後，其中890標樹林段已在上周重新公告招標，預算價格提升到180億元，已較第一次公告127億4558萬3879元提高52.5億元。

李政安表示，樹林段是採高架方式興建，上次招標時，有廠商領標，並提出新的報價，經過雙北討論過後，認為符合市場行情，這次樹林段才會先重新招標。

至於地下化的土城段，先前第四次公告時，已減項發包，仍未標出，李政安說，由於廠商報價金額與預算內容差太多，目前還要持續檢討。

新北市議員陳世榮表示，捷運樹林線當初2018年就已經核定，拖了3年多標不出去，他認為該路線都在新北，但主導權卻是在北市，才會不夠積極，錯失黃金發包時間，他希望新北能爭取拿回主導權，讓地方早日享受便利的捷運。