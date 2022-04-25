民進黨選對會決定徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，對於帶職參選疑慮，蔡其昌25日表示，帶職參選是所有政治人物，朝野各政黨要共同面對的問題，他反問，「市長也是帶職參選，那她要不要辭掉跟我選，這是選戰策略及節奏的問題」。

針對藍營立委質疑帶職參選，蔡其昌反問，藍營是對他們自己候選人帶職參選有疑慮，全台帶職參選的人那麼多，幾乎立法院同仁都是帶職參選，現任的市長也是。帶職參選是所有政治人物，朝野各政黨要共同面對的問題，他都尊重每一個政黨、每一個候選人，所謂要不要帶職都是競選的策略，跟整個競選的活動規劃，基本上他都採取尊重。

蔡其昌說，至於他的部分，他也會整體評估，競選活動一開始，他們內部就會隨著選舉節奏去討論，所以，不需要特別問他，因為問他，就要問其他人，因為藍營自己他們的人要不要辭，要不要帶職，這是一樣的道理。

針對地方大老擔心他未來跑競選行程時，沒辦法伸展手腳，蔡其昌表示，他不知地方大老是誰，他問大家，沒有人在說這個事情，他會好好的規劃研究跟討論，帶職參選的很多，市長現在還是市長，她也帶職，要不要先辭掉來跟他選，大家都有「職」，而且職還很多，公私立都有，這是選戰節奏跟策略的問題。