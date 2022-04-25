中央流行疫情指揮中心今日上午舉行跨縣市COVID-19防疫綜合討論視訊會議，由指揮官、衛福部長陳時中（中）主持。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市長盧秀燕針對中央有意將居家隔離期間再縮短為「3＋4」，建議中央應採用科學數據佐證，以安民心。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

中央有意將居家隔離期間再縮短為「3＋4」，台中市長盧秀燕參與跨縣市線上防疫會議，發言時建議中央，應採用科學數據佐證，以安民心。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠肺炎本土確診數暴增，突破5千例大關，中央流行疫情指揮中心擬將居家隔離天數再縮短，從10天縮短為前3天隔離、後4天快篩；台中市長盧秀燕25日建議中央，為減少大眾的疑慮，建議應該提出過去全台居隔累積的科學數字，讓社會大眾了解，以安民心。

中央流行疫情指揮中心今日上午舉行跨縣市COVID-19防疫綜合討論視訊會議，由指揮官、衛福部長陳時中主持，各縣市首長線上發言，討論防疫措施與策略。

中央指出，未來預計將居隔期縮短為「3＋4」，新制為3天居家隔離，後4天快篩陰性即可出門，但必須全程佩戴口罩，且不能在餐廳內用、亦不能參加大型活動等。

出席線上防疫會議的台中市長盧秀燕發言時指出，居隔、居檢或自主健康監測的目的，是為保護確診者的健康，和避免快速大量傳染。如改成3＋4，民眾會不會有些疑慮？應該縮短為幾天才安全？她建議要提出過去全台居隔累積的科學數字，讓社會大眾了解，以安民心。

盧秀燕建議強調，如何讓社會大眾明白與接受，這點非常重要，盼中央針對過去居隔數字，提出科學統計的說明。這番發言同時獲得花蓮縣長徐榛蔚支持，徐也認為中央縮短居隔，必須要有科學化的說明，同時要準備足夠的快篩試劑等配套措施。

盧秀燕指出，除了居隔期討論外，如何簡化行政流程，減少醫護、醫政、公衛，和民政等防疫人員的負擔，也很重要。許多民眾下載健保快譯通APP，裡面的健康存摺可查詢陽性報告，若使用者知道陽性確診，就可直接引導填寫公版的線上疫調單，將大幅節省公衛疫調時間，提高效率。

對此，指揮官陳時中回應，會再向國人整體完整說明居隔期間縮短的狀況，至於健保快譯通APP，雖具有一定的方便性，但目前並不是全民都有在用，全面性還不足。