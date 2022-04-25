英國泰晤士報周一出刊的報導，引用歐盟執委會副主席Valdis Dombrovskis的話指出，歐盟正計畫對俄羅斯石油的進口提出「明智的制裁」。

Dombrovskis說，歐盟正在規劃第六輪的制裁行動，目前正在考慮某種形式的石油禁運，「當我們對俄實施制裁時，我們需要在最大程度上對俄施壓，同時並儘量減少對自己的附帶傷害」。

報導指出，副主席稱，有關石油制裁的具體細節尚未達成一致性協議，但可能包括逐步退出俄羅斯石油供應，或者對超出某一價格上限的石油進口徵收關稅。

俄羅斯是歐洲最大的石油供應國，2020年歐盟進口石油的26%來自於俄羅斯。歐洲大約3分之1的能源依賴是來自石油和石油相關產品，包括從運輸到化學品生產的各個領域。

烏克蘭，以及包括波蘭和立陶宛在內的一些歐盟國家一直想要禁止俄羅斯的石油和天然氣，而德國和匈牙利則反對立即實施石油禁運。

在2021年，石油及石油相關產品佔俄羅斯出口收入的3分之1以上。