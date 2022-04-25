豐興(2015)周一(4月25日)開出本周內銷盤價。本周盤價跌勢再起，本周豐興國內廢鋼收購價繼上周周間跌300元後再跌每公噸300元，鋼筋基價每公噸下跌400元，型鋼產品平盤，鋼筋止步連三周平盤，型鋼則已連五周平盤。豐興表示，買盤觀望，目前出貨稍放緩。

回顧上次4月18日盤價，國際廢鋼漲勢停歇，買盤轉向觀望，上周盤價再度平盤，本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤，鋼筋、廢鋼連三周平盤，型鋼則已連四周平盤。但4月21日周間，豐興突然宣布調降廢鋼收購價，每公噸調降300元，牌價由每公噸1.5萬元降為1.47萬元，鋼筋、型鋼價則暫不變動。廢鋼突降主要受到國際廢鋼原料價格下跌影響所致。

跌勢再起，本周豐興廢鋼收購價從上周中降為1.47萬元 再降300元至每公噸1.44萬元，鋼筋從持平的2.51萬元降至為每公噸2.47萬元，鋼筋終止連3周持平，型鋼產品則維持為每公噸2.94萬元，連5周持平。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌勢持續，本周從每公噸579美元續跌為560美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由560美元續跌至每公噸540美元，日本2H廢鋼、美國貨櫃廢鋼連3跌，澳洲鐵礦砂也由每公噸155.05美元轉跌至143美元，止步連2漲。

國際廢鋼原料價格持續下跌，豐興本周評估後再降盤價，廢鋼跌較多，利差會正向擴大，豐興營業一處經理莊文哲表示，買盤觀望，目前出貨稍放緩。

三大法人聯手賣超，本周四(4月28日)將受邀召開法說會的豐興周一盤中下跌2.72%報85.8元，跌至3月初以來的近兩個月低點。