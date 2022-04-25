日前確診的資深媒體人周玉蔻，在臉書透露台北市萬芳醫院家醫科主任到府協助PCR採檢，遭質疑享有特權，對此北市府稱只有行動不便者申請才行；而對周懷疑檢體遭新北市醫院「污染」才呈陽性，台北市議員鍾沛君提出1問題問市長柯文哲，柯則給出「比較清楚」的答案。

台北市長今（25）日赴議會進行專案報告，藍營議員徐巧芯針對民眾關心的周玉蔻事件進行詢問，是否所有台北市民都可以請醫護人員到家裡做PCR採檢。台北市衛生局長黃世傑坦言「除非說有特殊專案，行動不便、躺在床上的」；柯文哲也說，依照正常流程，是防疫計程車把人載去做採檢才對。

除此，針對周玉蔻稱自己先前陽性是因檢體被汙染，柯文哲回應稱，檢查沒有百分之百，要把所有病歷看過一遍才能做判斷。藍營另位議員鍾沛君再問，若依照新北的說法，周玉蔻先前確診時的CT值較高，所以後面驗起來都是陰性，是否代表這案是抓出所謂的社區黑數的機率比較大。

對此，柯文哲連連點頭喊對，並說「戳她的血清，測抗體會比較清楚」。