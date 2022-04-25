大陸全國人大常委會委員、法制工作委員會副主任許安標25日表示，跟上一個十年進行比較，大陸新制定的法律數量增加了3成，修改的法律數量增加了近2倍，透過有關法律問題和重大問題的決定增加了1.5倍。

中共中央中宣部25日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，許安標在會上指出，與上一個十年進行比較，大陸新制定的法律數量增加了3成，修改的法律數量增加了近2倍，通過有關法律問題和重大問題的決定增加了1.5倍。

許安標表示，大陸全國人大統籌運用立改廢釋纂等多種立法形式，「立」，就是製定新的法律。「改」，就是對已有的法律進行修改完善。其中也有全面修改，一般叫做修訂，也有部分修改，通常是修改決定，還有個別修改，對同類問題進行打包修改。

「廢」，就是廢止不適應經濟社會發展要求的規定、條文。比如，適應新時代社會治理的要求，廢止有關勞動教養、收容教育等法律規定和製度。「釋」，就是對法律進行解釋，進一步明確法律條文規定的含義、適用情形、範圍等。「纂」，也就是對某一領域相互關聯的法律進行整合、修改、補充，使之形成一個有機整體。

他同時指出，近十年來，大陸法律體係也日益完備。比如，編纂完成了第一部以法典命名的重要法律——民法典。大陸國家安全、衛生健康、公共文化等重要領域的基礎性、綜合性、統領性法律相繼制定頒發，生態環境、教育科技等重要領域的法律進行了系統全面的修訂，網路資訊、生物安全等新興領域立法取得突破，統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，系統性、整體性、協同性進一步增強。