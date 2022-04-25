受到國際廢鋼原料行情回跌影響，豐興(2015)繼上周調降廢鋼收購價格每公噸300元後，25日開出的本周內銷盤價，再度調降廢鋼、鋼筋價格，依序每公噸降300元和400元，型鋼則維持平盤。

豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為14,400元，鋼筋每公噸牌價為24,700元，型鋼每公噸牌價維持29,400元。