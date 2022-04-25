豐興調降本周廢鋼、鋼筋價 每公噸降300～400元 11:422022/04/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情回跌影響，豐興(2015)繼上周調降廢鋼收購價格每公噸300元後，25日開出的本周內銷盤價，再度調降廢鋼、鋼筋價格，依序每公噸降300元和400元，型鋼則維持平盤。 豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為14,400元，鋼筋每公噸牌價為24,700元，型鋼每公噸牌價維持29,400元。 豐興本周廢鋼和鋼筋價格再調漲 每公噸漲500～700元 《鋼鐵股》本周盤價連3平 豐興：出貨續暢旺 #豐興 #豐興調降 #每公噸降 #型鋼 #依序 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興本周內銷盤價 全面維持平盤 12:032022/03/28 財經 《鋼鐵股》不畏盤價3連平 豐興重振旗鼓 14:492022/04/19 財經 《鋼鐵股》豐興3月營收次高 本周盤價連2平 13:192022/04/11 財經 豐興本週盤價 全面維持平盤 13:442022/04/11 財經 威力彩頭獎連16槓 財神爺下期請敲門 22:172022/04/11 財經 豐興本周盤價 全面維持平盤 12:352022/04/18 財經 3月出口規模435億美元 創歷史新高 17:132022/04/08 財經 《商情》原料表現不佳 國內廢鋼、鋼筋調降 11:392022/04/25 財經 鋼管雙雄 4月盤價漲一成 04:102022/03/23 證券．權證 豐興本周盤價 維持平盤 04:102022/04/19 證券．權證 豐興內銷盤價 全面平盤 04:102022/03/29 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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