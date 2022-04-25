網紅團體「反骨男孩」成員孫生(余孫生)，打小在單親家庭長大，老爸自小就已離家，身邊只有一位媽媽，如今年屆30歲他決定尋找身世真相，找上徵信社要去尋找生父，最終辛苦找到爸爸卻早已離世，只能從骨灰盆看到老爸的模樣，心情有些微笑，隨後他被告知爸爸聯絡人有註記他，說明依舊有把他放心上，非常感動。

孫生表示，對爸爸沒有任何印象，也沒有任何了解，只知道對方姓名叫余千，他的本名「余孫生」正由爸爸幫忙取的，寓意著余姓和孫姓的下一代。對於爸爸的名詞沒有概念，直到進入小學就讀以後，被其他同學背後說閒話，他沒有爸爸那個，才意識到沒有爸爸很奇怪。根據瞭解，孫生爸爸比媽媽年長25歲，是從四川來台的軍人，僅約會幾次就懷上孫生，孫生媽對他怨言頗多。

然而，孫生堅持尋求徵信社協助，最終找到一個叫余千的榮民，個人資料都符合孫生媽描述，只不過20多年前就已器官衰竭離世，不過孫生也前往骨灰塔，看到生父面孔後，他頗意外父子相見竟然會在靈骨塔，沉默了一會兒，不過他覺得爸爸滿帥的，還蠻像明星周潤發，雖然實際兩人並未經過相處，但終於見到爸爸長怎樣，內心感到很特別又很不可思議。

孫生等30年終於見到生父，真面目被讚像「周潤發」。(圖/反骨男孩 Youtube)

徵信社工作人員向孫生指出，在尋找爸爸過程中，尋找到一個資訊，那就是爸爸特別將孫生姓名，給註記在最後的聯絡人名單之內，顯見依舊把親兒子給放在心上，後來孫生至退輔會詢問爸爸的事情，都未得到更多資訊，儘管媽媽對爸爸多有怨言，無論如何那都是他的爸爸，看到照片也算是圓滿了。