台灣基進3名高市議員參選人今（25）日開記者會，再度槓上國民黨高市議員邱于軒，直指邱濫告市民，嗆她是「邱愛告」。對此，邱于軒痛斥，這是惡劣選舉歪風，不討論市政建設及願景，卻只會用抹黑來打選戰。

台灣基進今早在高雄市議會門口前開記者會，將矛頭指向邱于軒。基進高市議員參選人楊佩樺認為，邱于軒對有異議的市民一一提告，甚至她身旁的張博洋也被邱于軒的丈夫提告。

基進高市鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，憲法第73條賦與民意代表言論免責權，但邱于軒把言論免責權當成免死金牌，提告無辜市民。

對此，邱于軒反批，自她當選議員至今，每天都要花很多時間在選民服務、行程上連陪伴家人的時間都很少很少。她不解高雄明明有很多市政建設跟願景可以討論偏偏有人只想用攻擊與抹黑來打選戰，「這些惡劣的選風不只影響于軒還波及我最愛的家人」。

邱于軒認為，言論自由不該是霸凌的工具，自己被罵「破麻」、「肥母豬」、「垃圾」，有人甚至在她孩子學校前打卡，暗示知道孩子的班級等不理性行為。這些攻擊跟謾罵任何人都無法忍受，自己只能尋求司法（最後的防線）來保護自己和家人，「于軒有沒有做事情有沒有政績，11月26日由我的選民做出評斷！」

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