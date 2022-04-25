陳時中放寬3＋4為選市長？ 蔣萬安：防疫不應參雜政治考量

行政院昨天召開防疫會議，疫情指揮中心在提出「三加四」隔離新制，改前三天居家隔離，後四天快篩陰性可出門但須全程戴口罩。國民黨立委蔣萬安今受訪時被問到，疫情指揮中心指揮官陳時中此時放寬是否為自己選台北市長做退場機制？蔣萬安說，防疫不應該參雜政治選舉考量。

對於3＋4隔離新制，蔣萬安說，「以篩代隔」應該是接下來必須要走的方向，希望能夠以居家快篩加上自主健康管理的方式，能夠確保醫療量能。現在的公衛人力已經到達緊繃的程度，應將有限的人力做最有效的運用，也就是重點工作「疫調轉分流」，將公衛人力現行工作重點從疫調匡列，轉為積極做相關輕重症醫療分流，也才能確保醫療量能留給中重症患者。

媒體問會不會覺得「3＋4」衝太快？蔣萬安說，行政院還在研擬中，還沒正式拍板定案。但接下來看到每天確診人數不斷攀升、超過千人，甚至接下來可能破萬，這部分應該趕快做好準備，以「以篩代隔」的方式，積極研擬居家快篩、提高快篩頻率，並逐步縮短隔離的天數，這樣才能維持社會正常運作。

蔣萬安也提到，民眾關心學校停課，家長要請防疫照顧假的問題，但現在這個政策沒有支薪；很多勞工朋友現在確診，如果走向居家照護，也沒辦法請領勞保的傷病給付等，這些政府都應該積極的放寬，才能讓民眾能安心居家照護、配合政府的政策做好防疫。

蔣萬安說，民眾對於居家隔離的政策，應該適時放寬，也要能提供充足的快篩試劑，很多民眾反應現在並不是這麼容易買到，以及他們希望孩子停課在家，未來返校時是否能先做一次快篩？有充足的防疫設備，民眾才能安心，全國上下不分中央地方大家一起努力，守住這波疫情，這才是現在最關鍵的事。