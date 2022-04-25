台鐵局與公路總局因應五一花東地區「類火車」疏運，今天在花蓮火車站先行演練，屆時民眾搭乘有２種方式，可到車站售票口購買區間票，或使用電子票證以9折的區間票的價錢搭乘。（羅亦晽攝）

台鐵五一全部停駛，花東線售出的逾1.7萬張票，目前已退了1萬多張票。（羅亦晽攝）

針對五一花東「類火車」疏運，公路總局已調度55輛大客車，及10輛預備車因應南下旅客，當天也將開設2班次，分別為0951花蓮站直達台東站，中間停靠玉里站休息，及0952花蓮站出發，中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野及台東等11站。（羅亦晽攝）

五一台鐵全部停駛，屆時花東地區將以「類火車」方式，由公路客運沿台9線行駛取代鐵路疏運遊客，公路總局目前已調派近165輛40人座大客車支援，其中南下往玉里台東方向將有65車行駛，每半小時一班，並分直達線與各站停靠線，北上往台北部分則有100車，則是每10分鐘一班。

台鐵局與公路總局因應五一花東「類火車」疏運方式，於今天在花蓮火車站先行演練，台鐵局主任秘術陳裕謀指出，經請公路總局花蓮監理站協調客運業者加開「類火車」，南下部分當會有2班次，分別為0951花蓮站直達台東站，中間停靠玉里站休息，及0952花蓮站出發，中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野及台東等11站。

陳裕謀表示，各站的類火車設置地點鄰近每個車站的候車室，當天旅客搭乘北花國道客運抵達花蓮站後，將由服務人員引導，協助搭乘類火車持續南下；不過台東玉里往花蓮北上方向的類火車則會停靠在花蓮轉運站，屆時若要繼續往台北方向的旅客，則能直接購買北花國道客運票券轉乘。

類火車的票價與搭乘方式，陳裕謀說，票價將比照復興號區間票的價錢，民眾可到車站售票口購買，或使用電子票證以9折的價錢搭乘， 5月1日當天的自強號、莒光號等車票則可在1年內至各車站退票。

花蓮監理站配合台鐵類火車的措施，針對花蓮往台東南下方向，已準備55輛40人座遊覽車，並調度10輛為預備車，花蓮北上台北方向，則是100輛。

陳裕謀表示，5月1日花東線售出逾1.7萬張票，當火車停駛消息傳出，目前已退了1萬多張票，且疫情影響，同期旅遊人次較往年減少近7成，不過當天南下與北上返鄉人次加起來恐高達萬人，因此南下部分，上下行駛將各開27趟，每30分鐘發車一次，北上則是上下各開50趟，每10分鐘發車一次，路線容量應足夠疏解人潮。