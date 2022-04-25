經驗豐富的縣府員工李珊珊「代打」上陣，接替花火節開幕主持人的工作。（澎湖縣政府提供）

一年一度的澎湖海上花火節今（25）日就要開幕，但原定主持人LULU 23日於北部參加劇團彩排時，有工作人員感到身體不適並立即返家休息進行快篩，結果呈現陽性，因此全劇團包括有足跡重疊的LULU本人也進行快篩，雖然所有人快篩結果為陰性，但為確保大眾安全及活動順利，澎湖縣政府在剛剛忍痛做出決定，將替換開幕主持人LULU，並由縣府同仁李珊珊「代打」上陣。

這次花火恰逢20周年慶，主辦單位準備一系列精彩活動，包含動力火車、文慧如等知名藝人登場，還有澎湖青少年管弦樂團開場演出。開幕場也由LULU擔綱，希望帶動整場歡樂的氣氛。不料卻發生LULU足跡與疑似確診團員重疊的事情，澎湖縣政府對於此次事件雖然感到婉惜，但也感謝LULU為了大眾安全著想也期待接下來有機會再到澎湖演出。

澎湖國際海上花火節是全台春夏最大型的活動之一，開幕前夕逢國內疫情升溫，縣府也做好應變措施，於鄰近道路口設置實聯制管制站，呼籲民眾務必配合實聯制入場，除必要飲水外請全程佩戴口罩，貴賓席也將採固定席位入座。澎湖縣政府全面配合中央防疫政策：「正常生活、積極防疫、穩健開放」，也提醒民眾出門旅遊務必做好自我保護，戴口罩，勤洗手，配合各景點和活動場所防疫措施，開心出遊，健康回家。