曾在北市松山某按摩店工作的何姓按摩師，因幫1名在媒體工作的女子按摩時，以排水腫當藉口，2度指侵還說：「妳這裡出汗了」，被害人提告並還上網PO文，事後有5名受害女性提告，何男已因前案入獄服刑，台北地檢署25日再依3個妨害性自主罪起訴何男。

去年8月，有在平面媒體工作的女子PO文，指她因長期失眠，去預約按摩，當天店內只有她1位客人。按摩師說她有水腫，她同意增加「排水腫療程」，結果按摩師竟然把手指伸進內褲，手指黏著被害人的分泌物說「妳看，這裡出汗了」，她驚嚇之餘，按摩師竟然又再次指侵並說「妳這裡出汗了」。

被害人按摩後立刻向台北市警局婦幼隊報案，並前往醫院驗傷，將受害過程上網，受到網友聲援，檢警逮捕何姓按摩師到案。

檢警查出，何男早在2018年7月3日，就曾在另間知名養生館碰觸女客下體，還咬女客嘴巴、胸部，被依強制猥褻罪判刑10月定讞。何男已入監服刑。

至於媒體女性工作者遭性侵案，目前在法院審理中，但她先前上網PO文後，陸續有5位受害女性向檢警提告，檢察官認定其中3人確實遭何男性侵，今依3個妨害性自主罪起訴何男，另2人指控部分，則因罪證不足，予以不起訴。