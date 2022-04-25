新竹市長林智堅25日在全國縣市防疫指揮官視訊會議後表示，這波疫情爆發2至3周後，重症的個案比例會增加，將造成衛生人力的耗費，他向中央建議未來要簡化疫調，不要再公布足跡，受到陳時中正面回應，未來新竹市將不再公布足跡。

林智堅說，在CDC的報告中，新竹市屬於第2級的中高風險地區，新竹市防疫作為必須更謹慎，新竹市政府規畫和基層診所協調，只要是輕症確診者，不要去急診，應以診所為優先，避免造成醫院醫療量能的負擔。

他今天並向指揮中心提出2項建議，也獲得指揮中心的肯定與支持。包括，竹市在上周就啟動了居家關懷照護中心，但因衛生局要做疫調又要做匡列，工作量非常繁重，因此對於居家關懷照護的工作改由民政系統來協助，希望指揮中心具體授權地方政府民政單位，開放接觸者系統權限給民政單位，這也得到指揮中心的同意。

第2則是確診者人數愈來愈多，疫調與足跡的作法如果再不改變，將會耗費衛生單位相當大的人力，因此他也建議指揮中心能夠同意地方政府不必再公布足跡，這部分陳時中也表示認同，未來除非有特殊例外的部分，新竹市政府不會再公布足跡。

另，截至今天居家照護的確診者已經近100人，未來「居家確診者」將會持續上升，市府特別推出「新竹市居家照護關懷[email protected]」，免下載、單一窗口，不管是確診者、居家隔離，每日的健康狀況追蹤、緊急救護需求、通訊診療、送餐，都可以透過[email protected]統一處理。

此外，近日民眾都在排隊希望補完追加劑，目前中央仍在持續盤整疫苗分配數量，新竹市已經著手整備「3區疫苗施打站」，只要分配到疫苗，預計下周就可上路，未來將透過預約制，請民眾提前上網預約施打，擴大施打量能，也能避免群聚。

市府同時也持續鼓勵長輩施打疫苗，本月起加碼，只要65歲以上長者施打疫苗，不限第幾劑，都會贈送價值1000元的禮券，希望長輩盡快預約施打，提升自我防護力。