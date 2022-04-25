全台疫情持續延燒，行政院決定將居隔時間縮短為3＋4天，新北市長侯友宜認為，這樣不會減少行政流程，呼籲以「居家快篩搭配自主健康管理」取代；為此行政院長蘇貞昌表示，因應這波疫情，未來盡量會以縮短居隔時間、減少匡列人員。

蘇貞昌表示，這次疫情發作很快，但都是輕症，且無症狀占99.5％以上，所以盡量會以縮短居隔時間、減少匡列的人員因應；昨日防疫會上自己確實同意往這個方向來走，不過還是請所有國人同胞要戴口罩、勤洗手，來做防疫的種種措施。

另外，行政院發言人的助理傳出確診，但發言人本人及周邊所有人員採檢都是陰性，蘇貞昌表示，未來相關人員都會注意各種安全措施。

他也向國人宣告，政府已經準備好足夠的藥品、醫療量能，也為了要減少地方政府跟所有防疫工作同仁的行政負擔，所以也會由衛福部長陳時中和所有縣市地方政府商量後，才會公布最新防疫措施的實施開始日期。