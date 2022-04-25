台灣這波疫情才在爆發初期，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，新冠疫情起伏宛如爬山般，從國際上例子來看，分為「尖峰型」及「丘陵型」疫情兩種，尖峰型的疫情因峰頂太高，登頂的時間較長，會導致死亡人數攀高，台灣才要進入Omicron登山口，他提醒指揮中心要備妥3裝備「上山」，如疫苗覆蓋率、充足的抗病毒藥物及足夠的快篩工具。

黃軒今（24）日於個人臉書粉專指出，新冠疫情的起伏，就像是爬山一樣上山、下山，國際上已有許多國家示範不同的山坡角度，如紐西蘭從爆發到高點僅花31天、新加坡45天、韓國50天、馬來西亞則是59天。紐西蘭及新加坡為何這麼快達到山坡頂端？黃軒說明，因為他們的疫情始終控制小斜坡上升，最終形成丘陵，其他幾個國家都是超過50天以上才達高峰。

黃軒表示，「尖峰型」疫情，峰頂太高，登頂時間會拉長，死亡人數就會拉高，反觀那些「丘陵型」疫情，峰頂不會太高，登頂時間較短，死亡人數也相對較低，不論是尖峰或丘陵型，國外疫情都在下山途中，台灣目前才在上山爬坡中。

黃軒提醒，上山的裝備要準備好、齊全，才不會爬著爬著就忽然變成尖峰，指揮中心需必備3裝備，包括疫苗的覆蓋率要夠、充足的抗病毒藥物及快速篩檢工具。個人裝備則是，確實佩戴口罩、勤洗手、保持安全距離、戒菸、戒酒、不熬夜。另外，也要準備6大脫險工具，如台灣社交距離App、快篩試劑、了解自己身體狀況、家用常備藥、溫度計、危急快打電話，同時他也提醒若喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕持續3天，最好快篩或PCR。

最後黃軒說，台灣正在進入Omicron登山口，得樣樣準備齊全，才能為自己、為家人守護健康。