連千毅今與律師前往新北地檢署按鈴，提告勾惡妨害名譽，並告發其假冒警察身份。（蔡雯如攝）

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）近日爆料，直播網紅連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，雙方在網路展開激烈交鋒。連千毅今與律師前往新北地檢署按鈴，提告勾惡妨害名譽，並告發其假冒警察身份，並稱其開設的公司根本毫無競標經驗，竟能獲得新北市城鎮鄉村發展計畫700萬標案，質疑有鬼，還嗆聲勾惡5月5日18點在體育館辯論，不要繼續在那邊裝神弄鬼。

「勾起你心中的惡」近期上傳影片，接連踢爆連千毅，指控其詐騙粉絲，並要求連千毅出面回應，引發連千毅不滿。連千毅今表示，勾惡影片都在斷章取義，國際NFT下跌、股價連跌，難道股民都可以去告公司嗎，像是羅志祥NFT跌了60％，粉絲不可能去告羅志祥，他今天買了虛擬貨幣、NFT，即使成為壁紙也不能說什麼，這些都是歡喜甘願的事。

連千毅表示，勾惡今天標題下那麼聳動就是要引導觀眾、社會群眾先入為主，指控他詐騙就是為了要流量，除了告他妨害名譽外，他還要額外告發勾惡，因為勾惡2017年8月上納豆《同學！搞什麼鬼》的節目，曾冒充過警察，他只是台南高分檢的替代役，卻在節目牌子寫警察，而他2017年11月成立資本額50萬的公司，明明沒有競標經驗，竟然能夠拿到新北市城鎮鄉村發展計畫700萬標案，質疑有不法、違規情事。

「這趟回來就只想做生意，不想節外生枝。」連千毅說，他前幾天有叫台中朋友打給勾惡，給他機會談談，但他都說不敢下來，既然如此只能讓更大的單位追查其冒充警察、公司標案等事。

連千毅怒嗆勾惡稱，「整天假借正義之名，他在網路上跳到桌子，稱要連千毅怎樣，講一句實在話，他是能跟人家怎樣，他有蹲過苦窯嗎，充其量就是一個在路邊賣藝的藝人」、「不要跟人家講這種流氓話，沒有用，這就是小屁孩、8＋9才會做」。

連千毅也向勾惡喊話，若5月5日18時沒有在中部某運動場出現，不要在YT直播界混。連千毅更酸他，勾惡自稱是丐幫還什麼幫的幫主，但整天都穿那套破破爛爛的衣服，他若沒錢買衣服沒關係，我會送五套不同顏色的衣服，讓他從周一穿到周五，不夠再買兩套運動服送他。