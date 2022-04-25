國內疫情連10天破千例，前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，昨醫院急診光20個小孩PCR篩檢就有15個陽性，離確診高峰越來越近，並認為居家隔離10天一下就縮為3天有點太衝了，「你至少等老人疫苗打好再來」。

林氏璧今在臉書表示，在新北市一家醫院工作的老婆回報，昨天急診有20個小孩PCR篩檢，15個陽性，且多半都有呼吸道症狀，其中8個是家中做過快篩陽性來確認，結果100% PCR都陽性。去掉這8位，也還有12個小孩PCR，7個陽性。

林氏璧表示，看到陽性率這麼高，代表離確診高峰越來越近了，請大家做好準備，特別是一劑疫苗都還沒打的長者要趕快，「時空環境已經不同了，Omicron傳染力極高，請重新做風險評估」，也呼籲大家沒事別去醫院。

林氏璧表示，昨行政院決議將居家隔離天數從10天縮短為3天，再加上4天自主防疫、天天快篩，專家會議討論結果將在今天出爐，但他覺得3天有點太衝了，認為現階段居隔縮為5天或7天應該較適合，就像紐西蘭確診和居隔都抓7天，民眾比較不易搞混，容易理解。

至於衛福部長陳時中昨記者會表示，參照國際情況，紐西蘭致死率約是0.05％，等於萬分之五，紐西蘭疫苗施打率跟台灣比較類似，這也是台灣可以努力的方向。不過林氏璧無奈指出，「部長，疫苗總施打率和紐西蘭相像，但內容完全不一樣，.老人家差很遠呀」，就算居家隔離要縮到3天，至少等老人家疫苗打好。