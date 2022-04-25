上海市衛生健康委副主任趙丹丹今（25日）表示，明（26日）起，將對上海市所有的封控、管控區和防範區域「三區」內人員，進行全員的核酸篩查。

趙丹丹今通報，上海市24日新增2472例新冠肺炎本土確診病例和16983例本土無症狀感染者。2472例本土確診病例中，1557例在閉環隔離管控中發現，69例在相關風險人群核酸篩查中發現，846例為無症狀感染者轉歸確診病例。16983例本土無症狀感染者中，16835例在閉環隔離管控中發現，148例在相關風險人群核酸篩查中發現。

截至24日24時，上海市在定點醫療機構接受治療的重型患者196例、危重型患者23例。

上海24日再增本土死亡病例51例。平均年齡84.2歲，80歲以上高齡老人共37位，最大年齡100歲。51位患者基礎疾病嚴重，累及多個臟器，包括心力衰竭、嚴重心律不整、高血壓3級（極高危）、腦梗後遺症、糖尿病、帕金森病、阿爾茲海默症、尿毒症、惡性腫瘤、重度營養不良、電解質紊亂等。其中4例曾接種過新冠肺炎病毒疫苗，其餘均未接種新冠疫苗。患者入院後，因原發疾病加重，經搶救無效死亡，死亡的直接原因均為基礎疾病。

截至25日9時，上海此次疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者467296人，均已落實管控，其中385618人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

4月22日起，上海展開了社會面清零攻堅九大行動。明起將對所有的封控、管控和防範區域內人員進行全員的核酸篩查。