高雄一名劉姓軍人2018年間前往朋友家中參加慶生會，卻在酒醉後難忍小頭慾望，硬上朋友的妻子，女方起先以為是丈夫求歡，直到劉男出聲喊「大嫂」，她才嚇壞推開劉男。案經上訴三審，最高法院維持判4年定讞，劉男須入監服刑。

判決書指出，劉男為職業軍人，2018年9月22日晚間前往屏東友人的住處參加慶生會，卻在酒過三巡後行為脫序，見友人的妻子醉後癱在床上，竟心起邪念爬上床，以手遮住女方的眼睛後，持續親吻與指侵，女方誤把劉男當成丈夫，便推其肩膀，拒絕行房。

未料，劉男突然開口說，「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密」、「我知道你是大嫂」、「讓我X妳」等語，讓女方嚇傻，才驚覺壓在自己身上的為劉男，立刻推開劉男，事後報警提告。

二審高雄高分院依現役軍人犯侵入住宅強制性交未遂罪，處劉男有期徒刑4年，案經上訴三審，最高法院認為原判用法無違誤，維持原判定讞，劉男須入獄服刑。

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