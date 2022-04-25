外資喊多台積電卻大賣心口不一，引發投資人不滿，金管會調查報告出爐，表示證交所先前發函給出具台積電報告的外資券商，彙整資料後初步認定「外資沒有玩兩手策略」，消息一出引發網友熱議，紛紛表示「查無不法，外資可以繼續倒貨了」、「雷聲大雨點小，繼續喊高出貨」。

證交所3月23日發函要求出具台積電分析報告的外資券商，要在4月23日以前提交書面說明，後續若查到具體事證，將依法處理，不只祭出警告。金管會最新指出，經查證10家外資券商出具台積電研究報告，尚符合推介辦法規定，也沒有透過自營部門大量賣超台積電的情況，因此初步認定「外資沒有玩兩手策略」。

網友紛紛開酸表示，「查無不法，鬼島日常」、「查無不法，可以開倒了」、「現在反而變成金管會認證沒有兩手策略」、「真正在玩兩手策略的是金管會好嗎」、「當初說要查的時候就知道最後會輕輕放下了，根本不用替外資擔心」、「外資倒好倒滿」、「滿無聊的議題，立委只是被套不爽，出來喊喊讓選民知道有在做事而已」、「根本不敢查啦，笑死」、「大家都知道做做戲而已」、「豪不意外」、「金管會認證：報告隨便做無妨」、「雷聲大雨點小，繼續喊高出貨」。

但也有網友認為，「外資想買想賣是他家的事，台灣又不是共產國家」、「自由市場，查無不法」、「喊多做空本來就是策略」。

受美股費半重挫影響，台積電ADR破底，收在95.68美元，下跌2.03%。台積電今天股價同步走低，早盤一度來到546元，創11個多月新低，下跌12元。