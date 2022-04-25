驅動IC廠聯詠(3034)近來股價歷經一波修正，今股價持續挫跌逾2.5%，寫下去年10月中以來新低，也再度引發市場對驅動IC前景的擔憂，內外資均預期驅動IC報價跌幅將擴大，惟內資看好AMOLED DDI與汽車應用比重較高之業者，首選瑞鼎(3592)。

以驅動IC個股來說，法人點出，更偏好AMOLED DDI與汽車應用營收比重較高之業者，係因需求相對穩健與進入門檻較高。應用方面，智慧型手機需求平淡已為舊聞，但須注意到智慧型手機規格升級有限，AMOLED滲透率提高為必然之趨勢；PC除眾所周知的消費性PC與Chromebook需求惡化外，商務PC需求已因俄烏戰爭與通膨走升而出現修正；電視方面，雖然春節後面板廠商短暫進行庫存回補，但隨著總體不確定性升溫，市場因需求轉弱而進一步下修出貨預估；反之，鑒於需求穩定且相對無畏景氣循環，車用與工業訂單因而保持強勁且仍供不應求。DDI價格方面，鑒於下半年需求將受影響，預期第二季到第三季DDI均價將季減低個位數，但第四季跌幅可能將擴大至中個位數。

法人進一步預估，2022年DDI產業將不會面臨供過於求，主要是因為儘管部分需求轉弱，但預期DDI供需態勢將重拾平衡，再者，2022年DDI產能擴充有限，預期DDI設計業者將保持DDI議價能力，並預期未來數季其價格將不會出現大幅跌勢；另一方面，也不預期DDI設計業者會立即削減晶圓代工訂單，而是將晶圓儲備於晶圓庫中，以因應第三季旺季來臨。

驅動IC個股來說，法人表示，瑞鼎仍為DDI領域之首選，有鑑於AMOLED業務強勁有助抵消疲弱之LDDI需求，看好瑞鼎獲利展望無虞，另外，也偏好聯詠，但其TDDI與LDDI業務可能首當其衝受到訂單削減的影響，但其AMOLED與車用業務將提供獲利避風港。

只是，相較於內資法人，外資先前針對聯詠卻是釋出相當保守的看法，外資認為，受到大陸封控和通膨雙重夾擊，面板復甦恐延遲至下半年，考量終端需求疲軟，下修聯詠大尺寸驅動IC價格，今年2~3季價格由原先的季下滑各為2%調降至季減各5%，同時將聯詠評等由「買進」降至「劣於大盤表現」評等，目標價由600元大幅下修至410元。