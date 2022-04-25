立法院財委會今天考察證交所業務，立委賴士葆、費鴻泰、羅明財及林楚茵持續針對外資報告提出質疑，賴士葆指出，外資券商報告喊多，一邊出貨，證交所也調查過，但結論卻是沒問題，要瞭解如何查核所得到的結論。費鴻泰也表示，證交所只鎖定台積電(2330)報告，據他瞭解某家有自營商的外資，不僅只有台積電一家，還有好幾家。林楚茵指出，證交所一定有工具可以偵查，希望證交所能更有作為，提出前瞻性查核報告給財委會。但證交所董事長許璋瑤表示，投資台股前10大外資今年到4月7日，某大外資還反向加碼台股420億元，並沒有明顯離開台股。

賴士葆認為外資券商報告喊多，一邊出貨，證交所雖然有調查，但調查到底花多少時間，最後結論是沒問題，這是證交所為他們背書？

證交所總經理簡立忠回覆表示，這次證交所查核外資券商查共有10家，其中2家有自營商資格，總共派10幾位同事逐家查核兩天，但這2家沒有台積電買賣，證交所是經瞭解後才出查核報告，深度廣度都有兼顧。

但費鴻泰隨即指出，外資人前喊買人後喊賣在作空，他瞭解這2家自營部門中的一家，就是直接喊多反手去賣，而且不一定只有證交所查核的台積電，還有其他公司股票，明顯違反證交所155條。

羅明財則表示，不要讓台股成為人為刀俎（外資）、我為魚肉（散戶）的地方，被割韭菜都是散戶，金管會應該站在股民立場，證交所是公正平台不是欺負散戶地方，要讓大家有信心。

許璋瑤表示，抽離資金是全球性，外資本來就會調節，不是僅僅針對台股，韓國2020年被抽走6000多億，去年抽走6500億元，台灣2年抽離1兆元，台灣因為外資比例高，但占比還有41.7％，會緊盯因應後續變化。

許璋瑤也指出，證交所對外資都有高度掌控，從今年1月到4月中，統計投股台股10大外資，有6家賣超、4家買超，其中，一家買超最多的外資達到420億元，一家賣超最多也只有70多億元，這10大外資比較長期性投資，這10大外資並沒有撤離台股。