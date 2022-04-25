【旅遊經 編輯部報導】

一年一度碧潭水舞來了，2022碧潭水舞已開始展演，活動一連58天，預計展演至6月19日，活動期間每晚6點到8點30分，每半小時演出1次，每次有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出，這次曲目以碧潭在地生態物種、文化風情、著名旅遊地標為故事主軸，呈現豐富的在地故事，來呈現雙水幕水舞光影秀。首波推出的兩首曲目分別是「澄碧之潭」及「和美仙境」，以截然不同的曲風，帶給民眾耳目一新的視覺饗宴。

首次「雙水幕光影秀」 碧潭水舞

「和美仙境」以和美山的自然風光與在地物種為故事主軸，圖為可愛的翡翠樹蛙在雙水幕之間穿梭

全新雙水幕互動演出動感登場，希望透過水舞精彩、動感的展出。表演節目中將呈現6首碧潭故事，民眾可看見在地的生態物種將以俏皮的模樣登場，穿梭於投影之中，闡述新店溪流域的生態環境，同時也能看見許多碧潭著名旅遊地標，引領眾人悠遊於碧潭優美的景緻之中。此外，新北市花「茶花」亦會以美麗形象登場，由於茶花的花期長，於冬、春之際皆可綻放美麗的花朵，其強勁的精神也象徵著新北城市的韌性，也象徵新北市更精彩、耀眼的未來。

今年碧潭水舞光影秀由國際級新加坡團隊精心策畫，首次使用「雙水幕」動畫投影，兩側15公尺的大型水幕搭配光束燈、炫彩雷射，將在溪面上呈現趣味的互動，故事角色透過水舞的串聯自由穿梭於兩側水幕，演繹多采多姿、充滿在地特色的碧潭故事。今年碧潭水舞更增加多種新型噴頭，可營造壯麗氣勢的太陽花噴頭、多變化的旋轉風車噴頭、呈現夢幻氣氛的環形噴頭，使各種水型堆疊轉換、光影變化萬千，增添今年水舞秀獨有的動感魅力。除了水舞本身的展演，搭配不同曲目表演，以光束燈和炫彩雷射創造如演唱會般震撼的舞台效果，民眾欣賞水幕及水舞的同時，投影的可愛角色也將會從水幕上以雷射或光束的姿態飛躍到舞動的水柱上，與溪水一起舞動、玩耍，帶領民眾踏入別具巧思的水舞世界，來一場獨特的冒險。

首波曲目分別是「澄碧之潭」及「和美仙境」，以截然不同的曲風，帶給民眾耳目一新的視覺饗宴。「澄碧之潭」中以鯉魚躍龍門的故事，象徵新北市邁向嶄新、幸福的未來，七彩的鯉魚從新店和美山游出，從翡翠水庫出發遊入碧潭並浮出水幕之上，沿途展現新店溪流域特色及美麗的山水景緻，最終化作壯麗的龍衝出水面，躍過碧潭吊橋，伴隨著新北市花「茶花」一同舞動，描述新北市的成長和蛻變。「和美仙境」則以和美山的自然風光與在地物種為故事主軸，述說在地的自然生態故事，搭配輕鬆優美的曲調和水舞、光影的舞動交織，在茶花綻放下引領喜愛踏青的民眾走進和美山間秘境，可愛的翡翠樹蛙在雙水幕之間穿梭、蝴蝶於溪面翩翩起舞、白鼻心從水幕中探出頭與飛鼠上演一場激烈的漿果爭奪戰，充分利用雙水幕與炫彩雷射互動的效果，展現碧潭水舞的精彩！

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