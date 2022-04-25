中央流行疫情指揮中心預告，原定下午2時召開的疫情記者會將延後，預計為下午4時30分過後，因應中央流行疫情指揮中心疫情記者會延後召開，新北市下午3時「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情說明會」也將順延召開，改至下午5時10分。