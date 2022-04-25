因應中央疫情記者會延後 新北記者會順延至下午5點10分 12:042022/04/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今天下午3時的「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情說明會」將順延召開。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心預告，原定下午2時召開的疫情記者會將延後，預計為下午4時30分過後，因應中央流行疫情指揮中心疫情記者會延後召開，新北市下午3時「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情說明會」也將順延召開，改至下午5時10分。 周玉蔻稱根本沒確診 新北聯醫打臉：陽就是陽 世界衛生大會即將舉行 民進黨：支持台灣聲音不斷 #召開 #新北 #疫情記者會 #延後 #說明會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣人一優勢 可能是最強防疫武器 醫揭關鍵 09:522022/04/25 生活 台灣還沒準備好 醫曝共存時機 再等半年 11:262022/04/25 生活 不要全跑去醫院 4種人篩檢指引 一圖秒懂 07:592022/04/25 生活 新北建議居隔轉型 願率先試辦 04:102022/04/25 生活新聞 善用海洋優勢 打造遊艇產業鏈 04:102022/04/25 生活新聞 衝刺純網銀 找台灣祖師爺助陣 04:102022/04/25 財經要聞 周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次 09:582022/04/25 生活 疫情高點將出現在5月中 醫曝1關鍵守不住會很慘 08:302022/04/25 生活 他問為何上波清零這波守不住？ 網全指向「這兩點」 10:332022/04/25 政治 上海新國博方艙總指揮：要特別關注疫情防控的「一老一小」 09:032022/04/25 兩岸 本周破萬？專家估高峰單日恐7萬人確診 持續群聚後果曝 10:432022/04/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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