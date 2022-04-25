國際油價25日亞洲盤中大跌近3％，其中紐約西德州近月原油期貨價更跌破每桶100美元大關。主要是投資人擔心中國延長上海封城，和美國聯準會可能積極升息等因素，會衝擊全球經濟成長而打擊能源需求。

紐約西德州近月期油盤中報約99美元，倫敦布蘭特近月期油報約103美元。兩大原油報價上周因需求憂慮而大跌近5％。

日產証券研究部總經理菊川裕之說，雖然全球石油供應緊張，但市場利空情緒蓋過供應憂慮，因為中國繼續讓上海封城，和投資人預期美國積極地連續升息，都讓人擔心拖累全球能源需求。

他強調外界預期聯準會從5月開始積極升息，投資人趕在5月之前調整其投資部位而令油價持續下滑。

儘管如此，他認為油價不會跌破90美元水準，因為歐盟可能進一步制裁俄羅斯的石油出口，使能源供應緊張而支撐油價。

目前部份分析師預期，俄烏戰爭惡化令歐盟進一步制裁俄國後，將會刺激油價回升。摩根士丹利以供應不足問題變嚴重為由，把第三季布蘭特油價預測值，每桶調高10美元至130美元。