因應國內疫情嚴峻及醫療量能的緊繃，各縣市相繼實施確診者居家隔離治療，然而各界想知道在家居隔治療是否符合勞保傷病給付要件。勞動部長許銘春指出，由於新冠疫情以前從未遇過，現有的勞動法令確實受到挑戰，但會朝放寬解釋的方向來處理。

立法院社會福利及衛生環境委員會今(25)日邀請勞動部進行111年度預算凍結案專案報告，勞動部長許銘春接受媒體聯訪表示，勞保屬於社會保險，基於公平性和共同負擔保費被保險人的權益，以及為了善用有限的保險資源，因此勞保的各項給付都訂定一定的給付要件。

根據現行「勞工保險條例」第33條規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自不能工作之第4日起，發給普通傷害補助費或普通疾病補助費。

國民黨立委蔣萬安質詢指出，依照現行政策，輕症確診者居家照護並不會消耗醫療量能，因此放寬這些勞工請領勞保傷病給付應該是推動方向。此外，德國、瑞典、紐西蘭等在學校或托育設施關閉期間都有相關勞工薪資補貼，勞動部應積極向行政院爭取勞工在防疫照顧假期間的津貼。

許銘春回應，無論是無症狀或輕症居家照護，理論上並無診療行為，因此都不符合勞保傷病請領要件，但因為新冠疫情在過去沒有發生過，現有的勞動法令也受到挑戰，為了協助勞工度過疫情，應該要朝放寬解釋的方向來處理，現階段已向行政院報告並討論，預計這周將有結果。

許銘春進一步指出，去年的行政院有發給一次性的家庭防疫補貼，也就是每位小孩補貼1萬，但因為疫情影響面向廣，包含受僱勞工及自營工作者等，已向行政院提出以津貼方式全盤思考的可能，這部分將由衛福部和教育部來通盤考量。