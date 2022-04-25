iPhone 14 Lineup Color Options to Include All-New Purple Shade, Sketchy Rumor Claims https://t.co/WYSK6Iasl8 by @hartleycharlton pic.twitter.com/W8Tp6QFCa8 — MacRumors.com (@MacRumors) April 22, 2022

蘋果有望在今年的秋季發表會公開全新iPhone 14新款智慧型手機，近期也有多位爆料者接連曝光iPhone 14的規格與外型設計，有消息指出，前鏡頭會從現有的瀏海造型，改為鑽孔式螢幕外觀有如橫倒的驚嘆號，此外，相機模組則會搭載更大的感光元件並換上4800 萬畫素的鏡頭。

MacRumors報導，知名爆料者Ian Zelbo先前釋出iPhone 14的渲染圖，預期蘋果的iPhone 14 Pro系列會出現邊角更圓潤的機身設計，並搭配更大的相機模組，感光元件的面積可能比iPhone 13還多出57%。

不僅如此，爆料者指出，由於瀏海造型退場，iPhone 14 Pro系列的邊框會比現有的款式減少20%的寬度。且邊角的弧度也會出現調整，讓整體視覺感受能夠更協調，因此第一眼看下去，一般用戶可能不會發現新款會跟iPhone 13 Pro 系列有太多差異。

至於許多果粉期待的iPhone 14顏色與螢幕尺寸，目前傳出會有6.1吋和6.7吋兩種螢幕，機身顏色則會有多達7種顏色，iPhone 14及iPhone 14 Max會有藍、紅、黑與紫色，iPhone 14 Pro及Pro Max則傳出會有石墨、金、銀與紫。

其中有爆料者透露，iPhone 14的紫色是運用一種獨特的工藝技術，隨著機身角度的不同，呈現出漸層色澤的效果，新款的紫色跟去年iPhone 12、iPhone 12 mini的薰衣草紫略有不同。