現實中的感情糾葛，有時候比八點檔演得還誇張狗血！命理師廖美然在節目中分享一則案例，一名男性因劈腿女友閨密導致分手，沒想到自己爸爸卻安慰舊愛安慰到床上去，最後還將女生娶回家，變成了這位渣男的繼母，感情發展有夠離奇。

命理師廖美然在《新聞挖挖哇》節目上分享一件誇張的感情糾葛，一對情侶分手，最後女方竟成為劈腿男的繼母，吐露男方50歲的父親因老婆早逝，很早就成了單親爸，獨自將孩子拉拔長大，之後兒子穩定交往了這任女友，爸爸也覺得女方很有家教，肯定能成為好媳婦，因此感到欣慰，沒想到後來兒子好一陣子沒帶女友回家，某次出門這位爸爸碰巧遇上女方，追問之下才知兩人感情生變。

被追問到最後，女方當場哭出來，問他：「伯父，你不是反對我們來往嗎？」，原來兒子搬爸爸出來當擋箭牌，自己則劈腿了女友的閨密，並發生關係，才導致分手，這位爸爸聽了覺得相當對不起女方，因此之後經常與之通電話，或是約出來喝咖啡安慰她，沒想到日久生情，最終拋下年齡差與之交往，還不顧親友輿論，跟她再婚。

眾人都很難接受兒子女友被扶正成為繼母的情節發展，但兒子本人卻表示並不在意，原因是他就是愛上了女友的閨密，才會藉口分手，廖美然透露，此事還有後續，兒子後來雖然與這位閨密結婚了，但婚後3年慘遭老婆戴綠帽，根本現世報，最終離婚。