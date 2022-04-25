談起「信義房屋」，許多人腦中浮現的肯定是服務客戶買賣房屋的畫面，但其實除了仲介本業，整個信義企業集團長期落實ESG，已是國內企業推動ESG作為的領頭企業之一，再加上近年拚轉型，積極朝向「居住生活服務提供者」目標邁進，因此，集團釋出的職缺也愈加多元，近期陸續招募經營管理幕僚儲備幹部、Proptech數位人才之外，公共事務部也招募公關人員，希望尋找具有專案管理能力，對內能跨部門溝通、對外能與媒體互動的人才加入。

除招募質優房仲業務人員，信義企業集團近期也開出許多過去較少釋出的職缺。舉例來說，由於公司成立已滿40年，累積大量客戶及物件資料，信義房屋今年首度與微軟Azure合作，希望用AI人工智慧提升顧客體驗、提升員工作業效率，並以數據支援內部決策；為此，集團開出許多數位相關職缺，包括雲端數據工程師、數據科學家／數據分析師、前端工程師等。

又如今年首次上路的總公司幕僚儲備幹部計畫，則是鎖定應屆畢業生或職場經驗2年內的社會新鮮人，透過為期2年的輪調與培訓，短期內養成專案管理能力，中長期則以管理職為目標。薪資部分，更提供月薪保障7萬、年薪120萬的優渥待遇。

如果想找內容多元且具挑戰性的工作，信義房屋近期也釋出公關專員／主任／專案經理的職缺。公共事務部副總經理林俊安說明，集團公關要透過新聞議題規劃，協助曝光品牌訊息、房市資訊，因此，對於公司的經營理念、要推動的各項專案，乃至於時下房市脈動，都需有快速的學習能力，以保持高度熟悉，同時，也需具備撰寫新聞稿、與媒體互動的能力；其次，公關也需在媒體採購、媒體資源整合等項目具備專案管理能力，並能跨部門溝通，與其他部門共同進行策略規劃、推動專案。

信義房屋表示，無論是哪一種職缺，都享有具競爭力的薪酬福利制度，包括固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等，希望人質優人才能依據所長，一起加入團隊，職缺詳情均可上信義房屋人才招募網查詢。