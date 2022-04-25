行政院長蘇貞昌拍板定案居家隔離縮短為3＋4天，新北市長侯友宜今（25）日上午出席活動時表示，居家隔離公衛量能轉換成居家照顧已目標明確，在轉型過程中，公衛體系的量能應轉移到居家照顧，除了可以照顧輕症、無症狀確診者外，也可保有中重症的醫療量能，社會動能才不受影響，建議中央新北市可比照居家照顧先試運行。

侯友宜說，新北市居家照顧昨天有1083人，總數達6153人，居家照顧量不斷上升，在確保中重症的醫療量能，就必須把輕症、無症狀的居家照顧做好。面對居家隔離愈來愈高，每天將近3萬人以上，未來還會更高，居家照護量也愈來愈多，轉型過程中，應要考量把公衛體系量能慢慢轉移到居家照護，來確保中重症醫療量能。

侯友宜表示，中央雖然聽到地方聲音，做了善意適度調整，居隔3天、自主快篩陰4天，但是轉型過程中，公衛體系負荷量的轉換上，行政流程並沒有減少，在居隔人數及居家照護的量不斷上升之下，更應該特別考量每個地區狀況不同，新北市如果半個月前，沒有快速轉換成居家照護，到前幾天才做居家照顧，醫療量能現在一定相對吃緊。

侯友宜指出，公衛體系在居家隔離這端的負擔應要減少，轉而做居家照護，3＋4其實減少非常有限，因為卻診數呈直線型上升。他建議中央，新北市在居家隔離轉型中，讓新北市以試運行的方式比照居家照護，提早做好準備，讓居家快篩加上自主健康管理，讓新北市先行，除可照顧到輕症、無症狀確診者，也可保有中重症醫療量能。