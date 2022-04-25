近期國家發展委員會發布第一季底報告，針對台灣淨零排放的策略，規劃2040年電動車和電動機車的市售比率達100%，朝運輸工具電氣化，如推動電動公務車、電動計程車等面向，建構低碳商業模式，帶動產業投資。

據研究機構統計，2022年2月全球電動車市場銷售量逾54萬台、年成長率為91.7%，維持成長態勢。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，全球傳統汽車產業逐漸轉型或走向電氣化為不可逆的趨勢，伴隨科技軟硬體設備、蓄電技術與各國輔助政策的演進，有利電動車應用更加邁向大眾市場，未來移動題材的長線利多浮現。

今天4檔台股掛牌的電動車相關ETF，隨大盤測底，均跌逾2個百分點，包括國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)等。

美國顧問公司Arthur D. Little(ADL)估計，未來10年內電動車產業成長加速，可能將搶占約3兆美元的全球車市商機；隨著產業體質的轉型與變化，預估到2050年所有類型的電動汽車將增加5,000百萬兆瓦的電力需求從電動車製造產業延伸出來的蓄電、用電需求量及其商業發展規模也深具投資可看性。

馮紹榮指出，目前全球電動車供應鏈運轉的鬆緊問題，成為2022年電動車市場成長速度的關鍵因素。隨著俄烏戰爭，原物料價格上漲、部分工廠關閉等高連鎖反應，對汽車產業的成本問題帶來影響。除了油價上漲可能直接衝擊到傳統燃油車的銷售，反觀可帶動電動車需求效應之外，其他重要車體材料的漲價，也將牽動電動車供應鏈產業獲利成長的速度。

馮紹榮舉例，受到電動車需求帶動下，電池供給量趕不上需求，也帶動如鋰、鈷、鎳等核心電池原材料價格走揚，其中像是鋰(99%Min)的價格近三個月漲幅超過70%，估計今年鋰仍然有供需面缺口，鋰價走揚的格局將持續影響電池產業。

此外，有智利的新能源企業從智利最大的阿塔卡馬鹽沼(Salar de Atacama)取得氯化鋰溶液，致力生產碳酸鋰和氫氧化鋰，利用目前開發程度最高的鹽湖鋰，來製造鋰電池所需要的核心材料，以期追趕上市場的供需面。馮紹榮指出，像上述這類專注生產於鋰的廠商，或是應用新能源核心材料切入電動車供應鏈的企業，也是未來移動題材廣度領域的擇股方向，在投資組合布局上，將持續篩選全球各產業中具備成長動力相關的題材，作為長線投資配置以增添獲利機會。