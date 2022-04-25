老屋拆除整片磚牆塌下 工人被重壓無呼吸心跳 12:192022/04/25 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣消防局人員出動破壞器材將人救出送醫，最後仍搶救無效。（取自朴子民意觀察站∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣朴子市一處老舊房子正在進行拆除工程，今上午9點多工人拆除到一半，整面磚牆突然倒塌，一名工人被壓死。（取自朴子民意觀察站∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義市朴子市一處老舊房子正在進行拆除工程，今（25日）上午9點多工人拆除到一半，整面磚牆突然倒塌，一名年約40多歲男工人閃避不及，硬生生被磚牆壓住，其他工人見狀，連忙把磚塊移除，並試圖將被壓住的工人拉出，同時通報嘉義縣消防局，救護人員到場，工人已無呼吸心跳，但手部仍被大片磚牆重壓，無法徒手搬開，經出動破壞器材終於將人送上救護車，送往嘉義長庚醫院急救，但院方搶救後仍宣告不治。 三重鷹架工人20樓高墜落 臟器外露死亡 台中預拌廠擋土牆倒塌 移工遭活埋身亡 #工安 #老屋 #長庚醫院 #消防局 #朴子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 古埃及工人請假理由太奇葩 現代社畜全羨慕哭 10:482022/04/07 歷史 三重大樓工地意外 工人搭鷹架20樓墜落臟器外露身亡 15:562022/04/12 社會 怕黃泥弄髒地板 工人男走進超商「1暖舉」照片惹哭千人 18:212022/04/12 社會 台南工地鐵板砸2工人 1人不治1人臟器外露手術中 14:102022/04/09 社會 台南工地鐵板高空墜落砸2工人 1人臟器外露1人無生命跡象 12:552022/04/09 社會 桃園冷氣工人安裝室外機 失足墜9樓身亡 16:442022/04/07 社會 高雄港工人失足落海！全身遭螺旋槳劃破 救起已明顯死亡 19:112022/04/22 社會 「全家都是我的起居室」16坪一房一廳 潮濕老屋變身完美退休宅 17:142022/04/19 居家生活 通霄煙囪溜滑梯爆紅 最快4月中啟用 04:102022/04/11 地方新聞 又見工安意外 桃捷外包工程鋼板墜落砸死包商 1工人重傷 19:272022/04/09 社會 土耳其再次攻打伊拉克庫德工人黨營地 22:262022/04/18 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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