嘉義縣朴子市一處老舊房子正在進行拆除工程，今上午9點多工人拆除到一半，整面磚牆突然倒塌，一名工人被壓死。（取自朴子民意觀察站∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市朴子市一處老舊房子正在進行拆除工程，今（25日）上午9點多工人拆除到一半，整面磚牆突然倒塌，一名年約40多歲男工人閃避不及，硬生生被磚牆壓住，其他工人見狀，連忙把磚塊移除，並試圖將被壓住的工人拉出，同時通報嘉義縣消防局，救護人員到場，工人已無呼吸心跳，但手部仍被大片磚牆重壓，無法徒手搬開，經出動破壞器材終於將人送上救護車，送往嘉義長庚醫院急救，但院方搶救後仍宣告不治。