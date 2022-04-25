智慧型手機展現智慧！新北市汐止警分局長安派出所警員楊竣凱日前受理一起民眾撿到手機的案件，他利用iPhone內建的Siri語音助理功能，聯繫上手機失主的父親，讓他通知女兒趕緊到派出所將手機領回，最後順利將手機歸還給民眾。

日前某天上午10時許，一名李姓民眾在汐止茄安路上撿到一支iPhone手機，李男立即將手機拿到派出所交給警員。因手機有密碼鎖定，警方無法透過手機內容調查失主身份，但受理的楊姓警員突然靈機一動，想起iPhone內建的Siri語音助理，可以透過語音指令讓手機執行作業。

楊警抱著姑且一試的想法，呼叫出Siri，然後再對其下達「打給爸爸」的語音指令，沒想到手機竟然真的跑出「爸爸的電話」這個選項，而警員趕緊撥打電話給對方，確認是失主父親後，也請他轉達給女兒，讓她趕緊到派出所領回手機。

不久後陳女變趕到派出所領取手機，她向警方表示，手機是她工作相當重要的工具，早上因為趕著上班，沒有注意到手機掉落，後來接到爸爸打到公司的電話，才發現手機不見了，幸虧有熱心的民眾撿到並送到派出所，同時也感謝警方的機智，才可以讓她這麼快找回手機。

警方表示，所有手機都有內碼，這個就像是手機的身分證，民眾一定要將這個編號記好，若手機不慎遺失，應立即向電信公司辦理停話，另外可準備第二支聯絡電話，方便警方從拾獲的手機SIM卡卡號與機身內馬來通知失主領回。