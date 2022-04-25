刑警大隊表示民眾若提供線索因而破案者，每案頒發獎金1萬元。（北市刑警大隊提供）

北市刑警大隊指出，詐騙集團利用疫情升溫，民眾多利用上網求職，在網路社群張貼「在家兼職、輕鬆賺錢」的徵才文，並附上自製假代工影片以騙取民眾信任，民眾一但聯繫假雇主後，即被詐騙集團鎖定，要求提供金融帳戶、提款卡，甚至協助匯、提款，成為取款車手，除自身金融帳戶遭警示外也須負起賠償責任，警方提供1萬元的檢舉獎金，與詐團展開鬥法。

北市刑大指出，詐騙集團多利用網路張貼應徵「家庭代工」貼文，取得不知情的被害人連結後，再偽稱會計人員主動與其聯繫，詐團以誆稱僅需負責公司收款查帳、匯錢給廠商的輕鬆工作，則能收取每月2萬餘元薪資，當被害人提供自己帳戶後，並根據指示購買等值虛擬貨幣匯入詐騙集團提供之電子錢包，等到接獲銀行通知帳戶遭警示時，始知遭詐。

刑大分析發現，北市今年1至3月共發生937件，列管的投資詐欺182件（19.42％）、一般購物詐欺135件（14.41％）、解除分期付款詐騙99件（10.57％），並查獲車手234人，成功攔阻詐騙197件，攔阻金額達1億3253萬餘元。

刑警大隊表示，凡民眾察覺可疑車手、收簿手，立即提供警方線索因而偵破案件者，每案頒發獎勵金1萬元，並呼籲，詐騙集團常以誘人條件招募車手，惟車手係屬刑法詐欺罪的共同正犯，未成年者，監護人需負損失賠償責任，呼籲民眾切勿因小失大，因而觸法。