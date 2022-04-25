烏克蘭總統澤倫斯基顧問24日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已在當天訪問基輔，並與澤倫斯基會面。

美國官員今（25）日證實，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已於24日訪問基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，美方在此行中宣布再額外軍援烏克蘭及中東歐等16國約7.13億美元（約新台幣209億元），此外美國駐烏克蘭大使館也將逐步返回基輔，美國總統拜登也將在今日正式提名新任美駐烏大使。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日宣布布林肯與奧斯汀將在周日訪問基輔，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來訪問基輔的最高階美國官員，不過華府一直都未證實或評論澤倫斯基的說法。

路透社報導，在波蘭的美國國務院官員今日證實布林肯及奧斯汀已在周日訪問基輔，兩人先是於23日抵達波蘭，於隔日進入烏克蘭，並且在基輔與澤倫斯基及包括外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在內等其他烏克蘭高階官員會面，據悉雙方會談約90分鐘，不過官員拒絕透露兩人行程及維安細節。

報導指出此行意在展現西方對烏克蘭的支持，布林肯及奧斯汀也承諾對烏克蘭及中東歐、巴爾幹半島等16個國家額外軍援7.13億美元，其中3.22億美元將提供烏克蘭，另外近4億美元提供其餘15國。

美國官員表示這將為烏克蘭所需的軍力提供支持，特別是在烏東頓巴斯地區的戰鬥，這次支援也將協助烏克蘭武裝部隊轉換成更先進的武器及防空系統，他還特別提到是北約的系統。

官員也表示出於安全考量，拒絕讓媒體團隨行前往基輔，同時也在布林肯及奧斯汀安全離開烏克蘭後才公開證實兩人訪烏。針對澤倫斯基周六率先公布兩人行程，美國官員表示這是一次事先計畫好的應急計畫，並沒有對兩人此行構成威脅。

此外美國官員也宣布，美駐烏克蘭大使館將從本周開始逐步遷回基輔。在俄羅斯入侵前2周，美便逐步撤離駐烏大使館人員，將部分工作遷往西部城市利維夫（Lviv），最終遷往波蘭。

官員說本周使館人員將先每日往返利維夫及波蘭，並且逐步加快遷回基輔的計畫，「面對面交流無法取代，而且當然了，返回這個國家是有象徵意義的。」

該名官員也表示，美國總統拜登將在周一正式提名美駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink）為新任駐烏大使。至今美駐烏大使一職懸缺逾2年。