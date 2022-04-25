美國年度音樂盛典「科切拉音樂節」（Coachella）於美國時間4月15日盛大登場，今年除了邀請當地知名歌手現場演唱外，也邀請多位亞洲巨星、團體到場演出，使現場民眾嗨翻天。而去年也曾登上科切拉音樂節表演舞台演出的南韓女團BLACKPINK成員Jennie，這次雖沒有登台演唱但仍現身會場，並在事後曬出多張穿搭辣照吸引粉絲目光。

被喻為「人間香奈兒」的Jennie，近期為了出席品牌活動特別飛往美國，還將頭髮染成亮眼的橘黃色，在工作之餘，Jennie也不忘到處觀光並公開在IG上與粉絲們分享。而近日便有網友拍到疑似Jennie火辣的身影現身在科切拉音樂節的觀眾席，沒想到不久後Jennie便在IG上PO文，並曬出當天的穿搭。

照片中，只見Jennie穿著一件類似肚兜的細肩帶白色上衣搭配黑色長褲，上衣僅用後面的綁帶固定，而裡面疑似什麼都沒穿，讓她一轉身白皙美背與纖細蠻腰一覽無遺，瞬間辣翻一票網友，紛紛留言「這種衣服只有Jennie能駕馭」、「小妮真是太辣太可愛了」、「網友拍到的果然是她」、「愛死你了我的女神」，吸引超過799萬人點讚。

事實上，Jennie自女團身分出道時，就憑甜美臉蛋、火辣身材與獨特的個人魅力受到大批粉絲的喜愛，加上她高超的服裝品味與穿搭風格，讓她躍升時尚寵兒，人氣也持續攀升。