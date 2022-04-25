台中市西屯區一家修配廠老闆，捐贈太平警分局「奈米霧化消毒噴霧槍」，增加防疫效果。（民眾提供／盧金足台中傳真）

疫情升溫，防疫不能鬆懈，台中市西屯區一家自動變速箱修配廠老闆，因常承接警車維修，深知警察辛苦，25日特別至太平警分局捐贈「奈米霧化消毒噴霧槍」，他說，「警察安全、民眾就安心！」全台同心防疫，度過疫情難關。

隨著國內本土確診者人直線飆高，第一線辛勞的基層警察弟兄們染疫風險遽增，但支持警察的民眾或民間團體相挺到底。

西屯區一名修配廠李老闆，有感警察在防疫工作扮演重要角色，除治(交)安重點工作外，舉凡特定行業處所稽查、居家檢疫、疫調工作等，都有警察弟兄們站在第一線協助主管機關共同抗疫。

李老闆發起捐贈「奈米霧化消毒噴霧槍」30組，並由其妻代表前來致贈，並由分局長葉志誠親自接受及回贈「感謝狀

」感謝李老闆暨全體員工的心意。

李老闆說，員警為第一線防疫人員，許多防疫稽查、臨檢勤務接踵而來，染疫風險高於一般人，希望透過捐贈防疫物資，讓辛勞的基層員警能感受來自社會的溫暖。

「警力有限、民力無窮！」葉志誠說，感謝李老闆對警方的支持，雖然疫情來勢洶洶，該分局持續配合政府相關防疫政策執行，要求第一線基層做好本身防疫措施及健康自主管理，全力為治安及交通工作打拚，呼籲民眾遵守各項防疫規定，全民共同防疫。