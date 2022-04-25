DO I EVEN NEED TO SAY IT?!! pic.twitter.com/PiAE4CXc3v — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 25, 2022

這次太陽明星後衛保羅沒辦法再演末節爆發秀！鵜鶘25日跟太陽打到末節，意外拉出一波誇張12比0，最後以118比103力挫太陽，如願把季後賽首輪戰局扳成2平，不過此役雙方罰球次數懸殊，鵜鶘罰了42次，反觀太陽只罰15次，太陽輸球並不意外！

繼續少了戴文布克的太陽，上半場一路落後，原因是英格拉姆、麥科倫兩大主力提供適時火力，幫助鵜鶘持續領先，直到上半場結束前，太陽才打出7比0小，讓他們打完上半場，反以51比49領先，艾頓半場跟英格拉姆一樣都拿14分。

來到下半場，雙方犯規與罰球次數越來越懸殊，太陽除了克勞德、卡麥隆強生兩大主力第3節就吞4犯，打完前3節僅罰12次，反觀鵜鶘多達27次，光是英格拉姆一個人就罰了8次，鵜鶘也在他包辦30分貢獻下，前3節打完領先10分。

太陽末節雖一度追成85比89，瓦蘭丘納斯卻一口氣連拿7分，加上赫爾伯瓊斯切入放進，更製造保羅被吹一級惡意犯規，連投帶罰完成三分打還保球權，接著阿瓦拉多兩罰俱中，完成12比0猛攻，也擴大領先到16分，比賽幾乎已無懸念。

英格拉姆攻下全場最高30分，瓦蘭丘納斯也有26分、15籃板，麥科倫18分；太陽以艾頓23分最高，保羅投8中2、僅拿4分，表現相當失常。太陽不僅罰球次數比地主少了27次，全場犯規次數28次，也比地主多出12次，其中「含意」可想而知。