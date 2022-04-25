隨著母親節的腳步接近，築間餐飲集團旗下的「築間幸褔鍋物」，為搶食母親節聚餐商機，即日起特別推出新菜色「橄欖豬」、「修清牛腹肉」搶市；築間幸褔鍋物同時宣布，5月份在台中崇德路商圈與烏日明道中學商圈開設2家分店。
築間幸福鍋物表示，西班牙「橄欖豬」養成過程的飼料，是比照伊比利豬的黃金飼養配方，飼料中有高比例的橄欖油，其中成分更含有高量的油酸，可提高肉質的保水性，不僅能讓豬肉擁有更誘人的油花、入口即化、多汁鮮甜，也相對更加健康。
此外，從飼料來源、屠宰切割至包裝運送，都可百分之百追溯，讓媽媽吃得安心，也吃得健康；另一項新品「修清牛腹肉」，嚴選美國Prime等級，以濕式熟成，清修後的牛腹肉，油花分佈最為均勻，富含油脂的清香，及榖飼肉質的鮮嫩口感。
大台中地區向是餐飲兵家必爭之地，築間幸褔鍋物5月搶在母親節前夕，於台中崇德路二段及烏日區長春路，同時開展兩家分店。
築間餐飲集團表示，崇德路商圈近幾年已成為台中餐飲美食一條街，吸引各大知名品牌爭相搶進卡位，提供消費者多元化的美食選擇；而烏日區則鎖定明道中學的學生族群，及鄰近的眾多家庭客群。
築間餐飲集團董事長林楷傑表示，依然看好內需消費力，依照今年計畫持續在全台各地展店。
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