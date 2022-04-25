立法院副院長蔡其昌獲民進黨徵召參選台中市長，前市長林佳龍也第一時間給予加油及祝福。蔡其昌25日表示，林佳龍擔任過台中市長，規劃不少重大交通建設，特別是山手線，將向他請益。蔡話鋒一轉矛頭指向盧秀燕取消建設，以及捷運藍線「倒退嚕」，他將舉行記者會向市民報告如何讓台中市更好。

蔡其昌指出，他的日常就是不斷的穿梭在台中市大街小巷解決問題，協助議員讓他們能順利當選，他的工作就是他的日常，對於市政工作，待中執會通過徵召之後，他會正式透過記者會跟市民朋友報告，如果他當市長，台中的未來在哪裡？如何讓市民生活更幸福，更安居樂業，會有一個整體性報告跟說明。

蔡其昌說，昨天有與林佳龍通過電話，也表明週三後會儘速安排見面，林也表示會全力支持，市政工作方面，他將多多請益林佳龍，因為他當過台中市長，任內規畫許多大建設，其中一項交通建設，「胡市長時代叫台中環節，林市長時代叫山手線，盧市長叫做沒有半條線」，這個對台中市很傷，這是避免原縣區被邊緣化的重要建設，但很可惜，盧市長再三推託，像捷運藍線他認為就是「倒退嚕」。