新北市長侯友宜日前率青年局與日本自民黨青年局線上會談，外界評論具有總統格局。侯友宜今（25）日出席活動時媒體提問對評論有何看法，他婉轉回應，與國際間的青年朋友都有交流，透過青年局的雙向交流，讓國與國的青年交流更緊密。

侯友宜表示，青年局成立後與國際間的青年朋友都有交流，這次和日本自民黨的青年局透過視訊的交流，談到學生、青年的創業、職涯的規畫，也談當前兩國之間的疫情狀況，也提出防疫共同的一些想法或可參考的作為。透過青年局雙向的交流，讓國家跟國家之間的青年朋友交流更緊密。