2人殺害江父後棄屍在太平產業道路1處山溝。（本報資料照）

台中市去年底發生一起震驚社會的逆倫弒親案，赴美攻讀碩士的33歲江姓女子因屢屢向父親要錢未果，竟夥同男友聯手殺人棄屍，涉嫌預藏鐵鎚等工具，將擔任國小警衛的江父騙出，予以殺害後將江父棄屍在太平產業道路山溝。台中地檢署25日偵結，以殺害直系親屬、遺棄屍體罪嫌起訴，建請從重量刑。

據死者家屬曾說，涉嫌殺害父親的江女，自國外回來個性就變了，常到家人上班的地方「堵人」，不斷騷擾家人就是要錢，都是稱要讀書、或生活費用，不斷言語恐嚇，讓他們生活很受到很大困擾。

起訴指出，江姓女子與34歲張姓男子為男女朋友關係，2014年間2人赴美留學，江父同意協助申請貸款及資助金錢，2016年時，江父未再持續提供資助，2人在美國之生活及就學發生困難，因此心生怨恨返國，常回家找父母理論，常被拒於門外，報警處理。

去年底2人策劃購買鐵鎚、束帶等犯案工具預藏，去年12月26日晚間11時許，江女與男友到學校找死者，再度發生衝突，並以鐵槌重擊死者左側頭部，導致顱骨及頸椎骨折、顱腦損傷出血等傷勢，當場死亡，2人騎機車將江父屍體載往太平區產業道路山溝棄屍，以防塵布鋪蓋。

因死者當天深夜下班失聯，經家屬向警方報案協尋，在同年12月28日下午1時許，在太平棄屍點查獲死者遺體，檢警拘提2人到案，查扣犯案工具1批。

台中地檢署認定，江女不思被害人對其養育之恩，夥同張姓男友以凶殘手段殺害被害人後，又將被害人屍體棄置荒野，已泯滅人性，建請就被告2人均從重量刑，以資儆懲。