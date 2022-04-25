小S（徐熙娣）主持風格幽默、無厘頭，加上她總是不按牌理出牌，奠定小S「綜藝天后」的地位，而小S也是婚姻、事業兩得意，育有三個女兒的她，是幸福媽咪代表，近日小S的小女兒許老三開放IG讓網友追蹤，許老三還曬出多張絕美自拍，也吸引網友敲碗「直接出道」，沒想到卻釣出媽咪小S激動回應。

小S與丈夫許雅鈞結婚17年，育有三個女兒，其中，10歲小女兒許老三個性古靈精怪，也被說是最像小S，而許老三近日則把IG從私人帳號轉設定為公開，開放給網友追蹤，粉絲人數一下就衝到2.2萬人，人氣不俗，許老三也曬出一系列自拍照，她一開始則用特殊閃亮濾鏡，讓肌膚和臉蛋有修飾和提亮效果，沒想到還被媽媽小S嗆聲：「有種不要用濾鏡啊！」許老三則回應媽媽：「去看新PO文」，母女互動相當逗趣。

許老三昨則加碼曬出絕美自拍，她雖然拿手機遮住臉，不過她一雙長腿相當吸睛，完全遺傳媽媽的完美基因，照片還吸引網友留言：「天啊！修長的腿耶！三姐妹都是多才多藝 媽媽真會生啊！」、「請直接出道！」、「態度100分」，面對網友敲碗許老三出道，還釣出小S現身回應：「不行」。

網友拱許老三出道，釣出小S直呼不行。（圖／取材自許老三Instagram）

許老三接連曬美照，獲得網大讚她遺傳媽媽小S的明星氣場，許老三小小年紀就在網上擁不俗的人氣，晉升為小小網紅代表。