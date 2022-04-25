受到美國聯準會擬加大縮表和升息力度、上周五（22日）美股暴跌近千點的衝擊，以及大陸疫情嚴峻影響，25日陸港股匯雙殺，人民幣兌美元匯價跌至一年新低，港股早盤暴跌近600點，滬深股市亦下跌逾2％。

綜合陸媒報導，上周人民幣兌美元匯價出現跳水急貶走勢，25日人民幣賣壓加劇，在岸價（CNY）早盤跌破6.52至6.5212，為2021年4月以來首次。離岸價（CNH）更跌破6.56關口，續刷去年4月以來新低。人民幣兌美元25日中間價報6.4909，較上周五下調313基點，創逾8個月新低。

中金公司分析，短期人民幣匯率的波動具有不可預測性，本周人民幣匯率會保持較高波動；但是考慮到上周美元兌人民幣已快速上行逾1,200基點，本周若繼續快速上行，官方或出面發表牽制人民幣快速貶值的相關言論。

中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局國際收支司前司長管濤認為，近期人民幣匯率調整並非中間價報價機制有意引導，而是離岸市場驅動。

另一方面，受到美股上周五大跌981點，市場持續憂慮聯準會將激進升息；加上大陸疫情嚴峻，港股連跌三周累挫1,400點後，25日開盤再大跌590點，低見20,047點，再創逾一個月低。恒生科指重挫3.6％報3,856點。

大陸A股25日開盤走弱，上證指數現報3,021點，跌2.11％。深成指現報10,776點，跌2.49％。創業板指數現報2,235點，跌2.64％。各類股全線下跌，煤炭股挫逾4％；有色金屬、化工股挫跌逾3％；鋼鐵、石油、金融、水泥、房地產股跌逾2％；電力股偏軟。