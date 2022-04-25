台灣經濟研究院發布最新預測，2022年國內經濟成長率為4.10％，維持與1月時的預測相同，CPI（消費者物價指數）成長率為2.40％，較1月的預測上修0.75個百分點，主要因國際及國內經體經濟情勢，持續受到戰爭、通膨、疫情影響。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，俄烏戰事尚未落幕，各國政府與俄羅斯相互制裁，導致全球大宗商品價格走高，加上大陸堅持清零政策不變，增添全球供應鏈混亂程度，全球通膨壓力持續升溫，故國際主要預測機構近期均下修2022年全球經貿成長表現。

國內方面，台灣對俄烏貿易規模及金融曝險並不大，故實質影響有限，但國際原物料價格走高，導致國內近期物價明顯攀升，若高物價維持較長時間，將影響民眾實質購買力。且儘管近期國內疫情再度升溫，所幸國內已經歷過先前的三級警戒情況，民眾消費模式變得更加多元，業者的應變能力也已提升，且疫苗覆蓋率高與疫情輕症化，均可望減緩這次疫情對終端消費的衝擊力道。

孫明德指出，再就國內民間投資依舊強勁，且第一季進出口與外銷訂單表現續強，這次預測小幅下修民間消費表現，但上修民間投資與輸出入表現。孫明德強調，根據台經院最新預測結果，2022年國內經濟成長率為4.10％。

內需方面因本土確診案例屢創新高衝擊，不利餐飲與旅遊消費動能，但2021年民間消費比較基期偏低，及疫情輕症化趨勢，及政府並未重啟嚴格防疫措施，對於民間消費影響有限，今年經濟成長仍以民間消費為主要支撐，故預測民間消費成長率為4.43％，較前次預測下修0.50個百分點。

整體固定資本形成成長率為4.78％，較前次預測時上修1.53個百分點，其中民間投資成長率為4.25％，較前次上修1.50個百分點。出口與進口金額成長率為10.12％與11.29％，各上修6.37與7.87個百分點，即預估輸出與輸入成長率分別為4.37％及4.35％，各上修0.40與0.87個百分點。

物價部分，孫明德說明，隨俄烏戰爭帶動原油價格上漲，油價從1月均價86.55美元飆漲至3月117.46美元，各國對俄制裁導致其石油產量下降，造成市場石油供應進一步中斷存在重大不確定性。儘管近期受惠國際能源署（IEA）會員國釋出大量緊急儲油，使得原油價格回落，目前油價仍維持在100美元以上，全年均價上揚40％，加上今年以來各種民生物資價格上漲訊息，第一季CPI年增高達2.81％，故預測全年CPI成長率為2.40％。

另匯率方面，美國聯準會（Fed）3月宣布升息1碼，為2018年以來首次升息，並暗示今年還將升息6次，以對抗通膨，雖然台灣央行隨後亦跟進宣布升息1碼，但台灣通膨問題並沒有比美國嚴重，故預期台美利差料續擴大，且在地緣政治風險亦尚未解除陰影下，美元將更具吸引力，預估新台幣今年平均28.80元兌1美元，較前次預測貶值0.80元。