立法院內政委員會今（25日）審查《地方制度法》部分條文修正草案，民進黨立委莊瑞雄質詢隔離「3＋4天」新制，此外，警消確診人數若激增，將造成社會恐慌。內政部次長陳宗彥答詢說，除了居隔「3＋4天」調整外，未來匡列對象也會縮小，警消是維護國家安全、救災救護，若是被匡列的對象，也會採取「採檢替代匡列」的方式。

莊瑞雄質詢說，隔離「3＋4天」新制，中央拍板擇期實施，但看到中央地方交鋒，民眾也一頭霧水，他特別提到，立法院有8名駐衛警確診，公務機關採分流上班，但警察、消防若確診增加，恐造成社會恐慌。

陳宗彥答詢說，警消第一線同仁第3劑達到9成以上，同仁若還未施打都要加速，值勤時注意個人身體健康等，落實防疫措施；因應Omicron的傳播速度如此快，周遭同事、朋友很容易有確診者，如何保存戰力、勤務能量，一直請警政署、消防署與各縣市持續討論。

陳宗彥答詢說，除了「3＋4天」調整外，匡列對象也會適度調整，若有戴口罩，就有一定防護，返家後大家都會將口罩脫掉，未來匡列對象也會縮小，影響就會降低；因應警消是維護國家安全、救災救護，基本上都打了3劑，若是被匡列的對象，也會採取「採檢替代匡列」的方式，讓勤務維持正常。